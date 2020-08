ORAN : L’administration de plus en plus touchée par le Covid 19

En effet, les services de l'antenne de l'APC au niveau de la rue Mostaganem du chef-lieu de la wilaya d'Oran ont été fermés avant l'Aid , suite à un cas confirmé de covid-19 enregistré parmi le personnel . Il s’agit d’une employée qui a été hospitalisée pour quelques jours avant de rejoindre son domicile où il est confiné chez elle. Par mesure de précaution et de prévention face à la hausse des nombres de cas qui ont été enregistrés ces dernières semaines à travers la wilaya d'Oran, les services concernés ont procédé à la fermeture de cette antenne pour une durée de trois jours et ce, depuis dimanche dernier avec notamment une opération de désinfection qui a été lancée au niveau des bureaux sans oublier le confinement du personnel afin d’éviter que le virus ne se propage. Auparavant, plusieurs contaminations ont été déjà enregistrées notamment au niveau des services d’Algérie Poste, notamment la grande poste d'Oran ainsi que la direction de la Jeunesse et des Sports où des employés ont été testés positifs et qui se trouvent soumis en confinement. Cela dit, les structures sanitaires continuent d’enregistrer de nouveaux cas de contaminations puisque le nombre était de 35 cas avant-hier alors que les services de CHU d'Oran semblent être saturés par les cas qui ont été recensés quotidiennement.