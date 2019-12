ORAN : L’Oued d'Arzew en proie à une pollution croissante

Ainsi, le lit et les berges de cette rivière, dont l’eau n’est pas pérenne, sont envahis par des déchets solides et liquides qui y sont déversés journellement par des riverains et autres unités industrielles implantées aux alentours. Et c’est tout un ensemble de déchets hétéroclites qui s’amoncellent sur son lit, aggravant sa pollution. Actuellement, cet oued, l’un des affluents Oued de la région se trouve en crue, ce qui permet de charrier tout au moins une partie des détritus lesquels s’en vont rejoindre le grand oued de Carteau pollué également à des degrés alarmants.De l’avis de tout le monde, le manque de civisme est l’une des causes essentielles de ce problème écologique, aux retombées incalculables. Ce n’est malheureusement pas tout, puisque les réseaux d’assainissement déversent leurs eaux usées dans le lit de l'oued qui coupe en deux parties la cité des jardins et traverse le centre-ville d'Arzew, situé à l’entrée Nord. Ainsi, des dépotoirs jalonnent cette rivière, s’enflant au fil des jours. L’«Oued d'Arzew ne devrait pas servir de décharge pour les ordures ménagères et industrielles et doit être protégé contre ces agressions. A cause de cette situation, c’est tout l’écosystème qui se trouve mis à mal», fulmine un défenseur de l’environnement d’Arzew. Par ailleurs, il faut savoir que le projet de canalisation et de réhabilitation de ce oued, inscrit il y a belle lurette, est toujours en stand-by, nonobstant sa grande importance. Un projet qui permettra de le recadrer mais aussi de récupérer des poches foncières pour asseoir des projets publics.