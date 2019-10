ORAN : L’IGF mène une enquête à l'APC de Bethioua

La gestion de cette municipalité pétrolière serait entachée par plusieurs irrégularités de détournement du foncier urbanisable mais aussi de la mauvaise gestion qui l'a toujours secouée, si l'on prend l'unique exemple de l'attribution d'une importante superficie de terrain attribuée à l'ex-patron de FCE, Haddad Ali à un prix dérisoire voire même symbolique de l'ordre de 80Da le M2, pour l'implantation d'un complexe industriel d'un montant de 210 milliards de centimes qu'il aurait contracté auprès de la banque CPA de la wilaya d'Oran, avec le concours de très hauts responsables à l'image des deux anciens walis d'Oran, Boudiaf Abdelmalek et Zaalane Abdelghani en compagnie de l'ex-chef de daïra de Bethioua, M’hamedi Farid, actuellement wali de Batna et l'ancien maire de Bethioua, Chérif Amar qui a été à l'origine de la délivrance du permis de bâtir, qu'il aurait signé non conforme à la réglementation en vigueur avec un prix dérisoire, entaché d'irrégularités, dépassements dans la passation des marchés et autres dépassements pour ne pas les citer tous, notamment les bons de commande et surfacturation avec des opérateurs qui se sont enrichis en un laps de temps au détriment de l'Etat si l'on prend un seul exemple d'un fournisseur connu des services concernés mais qu'il ferme l'œil pour lui ouvrir une enquête, sachant bien que ce fournisseur s'est enrichi sur le au dos de l'Etat avec la complicité de responsables locaux pour ne pas les citer, et qui sont connus par les services de sécurité de la daïra de Bethioua. Le rapport en question fait état de nombreux griefs dans la gestion du Fonds et ce, depuis 2007, une « année caractérisée par plusieurs irrégularités et dépassements ».Le rapport fait état de « retards considérables » en matière de distribution de logements « réceptionnés depuis plusieurs années », induisant « des surcoûts » générés par les travaux de réhabilitation des sites et leur gardiennage. Des « transgressions caractérisées des procédures en vigueur et un favoritisme au profit de certaines entreprises, notamment, celles de Haddad. Des irrégularités similaires ont été constatées dans les procédures d’octroi des marchés à des entreprises privées pour ne pas les citer tous.