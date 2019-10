ORAN : L'EHU ne peut prendre en charge tous les malades

Avec un budget annuel de 560 milliards de centimes dont 270 milliards consacrés aux salaires des travailleurs soit 80%, l'hôpital du CHU ne peut prendre en charge tous les malades des wilayas limitrophes de la région Ouest. Le problème de déplacement des malades cancéreux des autres wilayas vers le l'Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) ‘1er Novembre 1954 d'Oran, pour les cures de chimiothérapie postopératoire a été soulevé lors d'une conférence de presse animée par le directeur général de cet hôpital. Mr Mansouri a affirmé qu'en matière de chirurgie, l'EHU prend en charge les cancéreux des wilayas de l'ouest et du sud-ouest du pays et même des autres wilayas du Centre et de l'Est. En revanche et pour des raisons financières, l'établissement ne peut pas dispenser des séances de chimiothérapie pour tous les malades opérés à l'EHU. Chaque malade peut être pris en charge et bénéficier de séances de chimiothérapie au Centre d'Oncologie ou de l'hôpital qui couvre sa wilaya, sa région géographique. Le traitement est dispensé dans les autres wilayas. Même dans la wilaya d'Oran, chaque centre d'oncologie devrait assurer le traitement de la population d'une circonscription bien définie ». Au niveau national, il existe 70 centres d'oncologie qui s'occupent des cancers. Il existe 5 centres à Oran : à l'EHU, au Centre anti-cancer de Misserghine, au CHUO, à l'Hôpital d'El Mohguen, à l'Hopital d'Aïn El-Turck. Le DG a précisé que l'enveloppe destinée aux produits pharmaceutiques est de 240 milliards de centimes dont 100 milliards destinés au traitement du cancer et le reste est partagé entre 45 autres services. Le responsable de l'EHU, a ajouté « que les services ont besoin de nouveaux équipements, de praticiens et de formation. Chose impossible pour le moment en raison de la crise. Mais, si nous pouvons nous occuper, seulement, de nos malades d'Oran et centraliser le traitement des autres dans leurs wilayas respectives, la situation s'améliorerait inéluctablement », a-t-il soutenu. Une contractualisation avec les organismes de la Sécurité sociale s'impose et pourrait améliorer la situation et faire rentrer de l'argent à l'hôpital, surtout que l'EHU n'a pas de budget mais des subventions de l'Etat car, c'est un établissement à caractère spécifique, régi par une comptabilité spéciale et non pas un établissement à caractère administratif comme les établissements publics hospitaliers (EPH). D'autre part le DG de l‘Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) «1er Novembre 1954» d'Oran a nié, toute rupture de médicaments contre le cancer. «Actuellement, nous disposons des médicaments pour cancéreux. Tous les produits disponibles à la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) sont disponibles à notre niveau, sauf s'il y a rupture à l'échelle nationale», a-t-il affirmé.