ORAN : Kouchet El-Djir et douar Bouâmama en quête de développement

En premier lieu, le transport est devenu un problème crucial pour les habitants se rendant à leur lieu de travail. D’autre part, les habitants de ce vieux quartier populeux de Kouchet El-Djir dans la wilaya d’Oran se plaignent aussi du manque de réseaux routiers fiables, d’électricité, de gaz naturel, d’assainissement. Ce qui fait encore aggraver cette situation désespérante, c’est le manque de couverture sanitaire, les obligeant à se déplacer au chef- lieu de la wilaya d'Oran ou vers les communes voisines, pour solliciter des services médicaux. Pis encore, le déficit en couverture de santé pendant la nuit, soulève leur ressentiment des citoyens, d’autant plus, en l’absence du transport, ce qui les oblige de payer au transporteur clandestin le prix fort de 1500, voire 2000 dinars, pour se rendre aux EPH des régions environnantes, en particulier pour ce qui concerne les cas d’urgence. A cela s’ajoute la détérioration de l’hygiène publique, du fait de la vétusté des canaux de l’évacuation des eaux usées, ce qui inquiète les familles de ces localités saisies par la peur des épidémies. L’espoir renaîtra peut-être avec la décision des pouvoirs publics de traiter avec la plus grande rigueur les problèmes des citoyens au niveau des zones d’ombre avec le futur raccordement de ces contrées isolées au réseau du gaz , la création d’une zone d’activités et la généralisation du soutien au logement rural à l'ensemble des habitations de la cité Kouchet El Djir pour peu que la volonté y soit. En attendant les habitants de ce vieux quartier populeux demandent leur relogement dans les meilleurs délais.