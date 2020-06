ORAN : Installation officielle des associations de quartiers

Cette assemblée élective des membres de l'association de la cité Yaghmoracen a été supervisée et dirigée par un huissier de justice qui a été à la hauteur de sa tâche durant tout le déroulement de cette assemblée générale élective ayant été une bonne réussite. Cette nouvelle décision d'installation officielle des associations caritatives au niveau de l'ensemble des 26 communes que compte la wilaya d'Oran, entre dans le cadre des nouvelles mesures édictées et initiées par la tutelle de wilaya et de daïra sur instruction du ministère de l'intérieur. L’éveil des jeunes à la citoyenneté est le credo des associations activant dans la ville d'El Bahia . Celui-ci se traduit par des actions de sensibilisation des mesures préventives contre le COVID19 ainsi que les volontariats d'envergures pour la revalorisation du cadre de vie de la ville et de son arrière-pays. C’est le travail auquel se sont attelés plusieurs associations pour ne pas les citer toutes. Des journées de volontariat ont eu lieu dans plusieurs quartiers de la ville d'Oran. Notons également que le travail des bénévoles a consisté à nettoyer les fontaines, à procéder au désherbage, curage des caniveaux, ainsi que la plantation de fleurs dans des espaces verts abandonnés jusque-là. C’est du moins ce que nous avons eu à apprécier face à des citoyens armés de bonne volonté et qui s’attelaient à leur tâche dans la bonne humeur.