ORAN : Installation de la Commission d’information et d’orientation des investisseurs

De sources proches des services de la wilaya d'Oran, l'on apprend l'installation d'une Commission locale d’information et d’orientation des investisseurs et porteurs de projets et leur accompagnement pour relancer l’activité économique. Cette commission est composée de responsables de différentes directions de la wilaya, notamment ceux de l’industrie, les mines, l’urbanisme, la construction, le tourisme et l’artisanat, la pêche, l’habitat, les ressources en eau, l’énergie, les domaines publiques, la conservation foncière, le cadastre, les services agricoles et autres. Elle a aussi pour mission la charge des préoccupations des investisseurs et résoudra tous leurs problèmes et difficultés auxquels ils sont confrontés. Elle s’attèlera également à trouver des solutions durables et adaptées avec la mise sur pied d'un registre, d'un numéro de téléphone et d'un e-mail pour répondre à leurs préoccupations. Dans le même contexte, les directeurs concernés ont été chargés d'accompagner tous les projets d'investissement et de régler tous les problèmes qui entravent leur réalisation. Des directives ont été données concernant divers projets d'investissement liés au tourisme, à l'industrie, aux mines, à la pêche et l'aquaculture, ainsi que des projets de promotion immobilière, indiquent les services de la wilaya. Le directeur local de l’industrie a également été chargé d’élaborer un fichier de raccordement aux réseaux d’électricité et de gaz des zones industrielles et d’activités. Pour sa part, le wali a donné des instructions pour accélérer la délivrance des permis de construire et des actes de concession et des autorisations d’exploitation ainsi que la réalisation d’études d’impact environnemental. Des rapports périodiques doivent être adressés à cette Commission présidée par le Secrétaire général de la wilaya.