ORAN : Incendies dans les forêts de Madegh, Cap Blanc et Tafraoui

Des incendies de forêts se sont déclenchés avant-hier vendredi dans plusieurs wilayas du centre et de l’ouest de l’Algérie. À Oran les forêts de Madegh Cap Blanc et Tafraoui ont été ravagés par les feux avant-hier soir et ont causé des dégâts importants. Il a fallu l'intervention rapide des éléments de la protection civile de la daïra de Ain Turck en compagnie de ceux de la wilaya d'Oran qui se sont déplacés sur les lieux où ils ont réussi après plusieurs heures, à maîtriser le feu. Fort heureusement on ne déplore aucune victime. Notons que les éléments de la protection civile ont déployé d'importants efforts ainsi que des moyens matériels et humains pour lutter contre ces incendies, ayant touché les trois forêts de la wilaya d'Oran, et ce en la seule journée du vendredi soir .Selon la protection civile, 11 wilayas ont été touchés par des incendies ce vendredi dont celui de la Tipaza qui a causé la mort de deux personnes. Une enquête fut ouverte par les services sécuritaires de la wilaya d'Oran pour déterminer les causes réelles de ces incendies.