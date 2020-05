ORAN : Incendie à l'usine Emballage Générale de Hassi Ameur

Un incendie qui s'est déclaré au niveau de l'usine de l'emballage générale sis à Hassi Ameur, a ravagé tous les compartiments de l'usine sans faire de victimes, a indiqué la Protection civile. Le feu qui s’est déclaré vers 16h30 a été maitrisé par les éléments de la protection civile de la wilaya d'Oran et ne s’est pas propagé à d’autres unités industrielles mitoyennes, selon la Protection civile. L’usine, qui employait 150 travailleurs, est la troisième du leader national de la fabrication du carton ondulé au niveau national, après celles d’Akbou dans la wilaya de Bejaia, et de Sétif. Général Emballage a construit une nouvelle usine dans la capitale de l’ouest du pays, mais son entrée en service est retardée par la crise sanitaire provoquée par la pandémie du nouveau coronavirus Covid-19.Une enquête est ouverte par les éléments des services sécuritaires pour déterminer les causes réelles de cet incendie.