ORAN : Inauguration du siège d'une délégation communale et d’un groupe scolaire

Le siège de la délégation communale de Haï Akid Lotfi a été inauguré, jeudi, par le secrétaire général de la wilaya d’Oran, Si Ali Meddah. Cette infrastructure vient à point nommé dans ce nouveau quartier d’Oran-Est qui manquait, jusque-là, d’une administration communale devant répondre aux besoins des administrés. L’ouverture de cette délégation communale marque le début de concrétisation de l’élargissement des délégations (ex-secteurs urbains) à 18 délégations, au lieu des 12 actuellement, dans le cadre d’un nouveau découpage administratif de l’APC d’Oran, qui devra satisfaire les besoins de la population. Cinq autres délégations communales sont attendues, dans l’avenir, notamment celles de Haï Nasr (ex-Derb), Hammou Boutlelis, Khaldia, El-Badr et Fillaouecen. Elles complèteront le nouveau découpage, approuvé par le gouvernement, et dont le décret exécutif a été promulgué en septembre dernier. Ces délégations seront ouvertes en fonction de la disponibilité des locaux, indique-t-on. Il s'agira à travers cette nouvelle organisation, de doter la capitale de l'Ouest de structures administratives à même de prendre en charge efficacement les missions de service public et de mieux répondre aux exigences du développement local, dans le cadre du renforcement de la décentralisation et de la démocratie participative, ainsi que le rapprochement de l'administration du citoyen. Par ailleurs, un groupe scolaire de 12 classes a été inauguré à la cité AADL 1200 logements d’Aïn El Beida, commune d’Es-Senia. Il porte le nom du chahid Belhadji Hachemi. L’unité de la protection civile de Bir El-Djir, sise sur la RN 11 (Oran-Arzew) a été, pour sa part, baptisée du nom d’un ancien moudjahid, feu Miloud Djebli (1935-1985). Sa famille a été honorée et un exercice de simulation du sauvetage d’une personne à partir d’une hauteur de plus de 20 mètres, a été effectué par les sapeurs pompiers. une pièce de théâtre intitulée "l’Aube et la guillotine", revisitant l’exécution du chahid Ahmed Zabana, le premier guillotiné de la guerre de libération nationale, a été donnée jeudi soir, au Théâtre Régional d’Oran "Abdelkader Alloula".