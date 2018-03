ORAN : Inauguration d’une permanence des députés FLN

Les noms des 11 députés sont : Hadjoud A.E.K Vice-président de l'APN et membre du bureau politique du parti FLN ,Benali Lahouari Mohafedh, d' Es Senia membre du comité central du FLN, Kaddouri Habib ex maire d'Es Senia, Belarbi Kamel , Bekkadja Nordine, Meliani Mohamed, Haris Mohamd Amine, Gadiri Soumia, Oudinet Soumia, Zaarfa, Djillali Aissa Naima. L'initiative de cette permanence s'inscrit dans le cadre du rapprochement du citoyen avec ces élus membres de l'assemblée populaire nationale en vue d'écouter les citoyens mais pour être à l'écoute de leurs doléances ,et de jouer le rôle indirectement avec les autorités locales et nationales ,pour permettre la reprise de la confiance entre le citoyen et l'élu étant donné que c'est une première du genre dans la wilaya d'Oran et un vibrant appel est lancé aux autres wilayas de faire de même afin que l’initiative devienne Nationale .