ORAN : Gaïd Salah entame une nouvelle visite

Le vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire, le général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah a entamé ce samedi une visite de travail et d’inspection en 2ème Région militaire à Oran. « Le Général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense Nationale, Chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire, a effectué, hier, samedi 28 septembre 2019, une visite de travail en 2ème Région militaire à Oran », a indiqué le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. « Lors de cette visite, Monsieur le Général de Corps d’Armée a supervisé un exercice naval au niveau de la Façade Maritime Ouest, et a procédé à l’inspection de certaines unités et a tenu des réunions d’orientation avec les cadres et les personnels de la 2ème Région Militaire », a précisé le même communiqué.