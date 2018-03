ORAN : Formation de secouristes par le CRA

Le président du (croissant rouge algérien), M. Benmoussa, a annoncé que le CRA a procédé à une formation d’initiation aux premiers secours pour une période de 10 jours à chacun des 6 groupes de 15 personnes composés de bénévoles et étudiants. Ce dernier a ajouté que la formation a débuté le mois de juillet pour se poursuivre pendant tout le mois d’Aout. L’objectif recherché c’est permettre aux stagiaires concernés l’imprégnation de notions préliminaires de secours. La formation accélérée est axée tout d’abord sur les premiers secours que doit connaitre le secouriste, dont ce qui est des plus important, à savoir le massage cardiaque, l’évacuation d’urgence vers les structures sanitaires et également l’oxygénothérapie. A la fin du stage assuré par des formateurs sous l’égide du CRA, chaque stagiaire obtiendra un diplôme de secouriste. Notons, que le CRA a prévu une journée porte ouverte pour le 6 décembre prochain coïncidant avec la Journée mondiale du bénévolat.