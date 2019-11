ORAN : Fermeture de puits illicites

De sources proches des services de la direction de l’hydraulique de la wilaya d'Oran, l'on apprend que tous les puits forés illégalement dans les zones de son secteur, ont fait l'objet de fermeture par les services de contrôle, relevant de la direction de l'hydraulique. Cette mesure est intervenue, suite aux conclusions du rapport d’analyse des échantillons d’eau prélevés dans cette partie ouest de la ville, lesquelles ont fait ressortir la non-conformité des eaux jugées impropres à la consommation, donc nocives pour la santé publique. Cette partie ouest de la ville parmi lesquels, les lieux dits El Hassi et Coca, ou s’approvisionnent une grande partie des colporteurs d’eau, renfermant certains points d’eau et puits, serait selon la direction de l’hydraulique non potable. Un avis conforté par les travaux d’assainissement menés actuellement par les services techniques de la société de l’Eau et de l’Assainissement d’Oran (SEOR), a été publié afin de rassurer la population notamment, les foyers de ce secteur, où il a été constaté depuis quelques jours, de l’eau à la couleur suspecte coulant des robinets. Devant l’inquiétude des citoyens qui ont immédiatement donné l’alerte sur cette situation de l’eau des robinets, les services de la SEOR se sont immédiatement attelés aux vérifications nécessaires en prenant les dispositions nécessaires pour régler la situation, ce qui est d’ailleurs en cours. Pour rappel, lors de la deuxième journée de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran, le wali d’Oran, avait saisi et instruit la direction de l’hydraulique et les services de la SEOR de mettre fin dans l’immédiat à toutes les activités des colporteurs d’eau qui ne sont pas titulaires d’autorisations dûment délivrées par la direction de l’hydraulique de la wilaya d’Oran et ce, pour l’ensemble des colporteurs mobiles qui approvisionnent l’ ensemble des cités et quartiers de la wilaya d’Oran. Ceci intervient suite aux multiples mises en garde des services sanitaires sur le risque des maladies à transmission hydrique, mais qui le plus souvent ne sont pas prises en considération, jusqu’à à ce que l’irréparable arrive comme le fameux et triste feuilleton des maladies à transmission hydriques dont des cas d’hépatite apparus en nombre conséquent à Oran. Pour sa part, la direction de la Santé, n’a cessé d’alerter sur cette situation et s’est même avancée en tant que spécialisée dans le secteur médical à donner des chiffres alarmants, faisant état à Oran et chaque année, de très nombreux cas d’hépatites qui sont recensés. Il y’a quelques semaines, ce sont les eaux minérales embouteillées qui ont semé une panique générale auprès de la population avec des lots non conformes et impropres à la consommation, touchant les marques les plus commercialisées sur notre marché, il s’agissait des eaux minérales «Nestlé pure life, Sidi Rached et Mouzaia » entre autres...