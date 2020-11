ORAN : Explosion d'un transformateur électrique 60/30 kV à El Kerma

Un désastre a failli se produire au niveau du chef -lieu de la commune d'El Kerma dans la soirée de jeudi soir aux environs de huit heures Selon des témoins oculaires l'explosion est survenue à l’intérieur d'un transformateur électrique d'une capacité de stockage 60/30 kV de la Sonelgaz où des lignes électriques ont pris feu, l'explosion a été entendue par les habitants de la municipalité. L'explosion se serait produite aux environs de huit heures du soir, où les habitants du quartier à proximité de la bâtisse qui abritait ledit transformateur ont été pris de panique, pendant que les câbles commençaient à brûler. Heureusement, il y eut plus de peur que de mal. L’alimentation électrique de la zone a été interrompue pendant la nuit pour les communes limitrophes notamment celles de Sidi Chahmi ,El Braya, et le village de Haï Nedjma ex Chetaibo mais grâce aux équipes de permanence de la société Sonelgaz qui ont réussi à rétablir le courant à partir d'un autre transformateur quelques heures après. Selon un communiqué rendu public jeudi en début de soirée, on apprend qu’une explosion a eu lieu dans la cabine du transformateur électrique de la commune d'El Kerma, au niveau de l'isolant entourant le générateur principal sans occasionner de pertes humaines ou matérielles."Les citoyens des quartiers attenants à la bâtisse du transformateur ont été pris de panique à la suite de l'explosion qui a provoqué un bruit assourdissant en raison d'une rupture au niveau de l'isolant, ce qui a causé un court circuit", , confirmé par les éléments des services de la protection civile de la wilaya d'Oran qui ont informé qu'"aucune perte humaine ou matérielle n'est à déplorer suite à ce sinistre". Deux équipes de la protection civile qui ont maîtrisé le feu dans un temps record, sont toujours sur place, équipées d'un camion et d'une ambulance pour suivre la situation". Le transformateur électrique 60/30 kV qui bénéficie d'une bonne couverture sécuritaire est hors service jusqu'à présent. Les services de la SONELGAZ font leur possible pour réparer la panne et rétablir l'approvisionnement des régions avoisinantes en électricité".L’explosion, dont l’origine reste inconnue, a provoqué la rupture du courant électrique des villages et communes limitrophes mais les services de la Sonelgaz qui ont branché le courant à partir d'un autre transformateur sont arrivés à rétablir le courant pour l'ensemble des villages et quartiers avoisinantes. Le wali d'0ran Messaoud Djari à installé une cellule de crise pour le suivi de l'évolution du rétablissement du courant. Une enquête est ouverte par les éléments des services sécuritaires pour déterminer les causes réelles de cette explosion.