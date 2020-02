ORAN : Entrée en vigueur, mars prochain, du nouveau plan de circulation

Selon plusieurs sources, le nouveau plan de circulation de la wilaya d'Oran, adapté et répondant aux exigences des Jeux méditerranéens qu'abritera la capitale de l'Ouest en 2021, entrera en vigueur au cours du mois de mars prochain. Des mesures sont en en voie d'être prises à la direction des Transports et ce, en collaboration avec des services compétents de la wilaya, à l'instar de la Sûreté de wilaya et la direction de la Règlementation et des Affaires générales (DRAG). L'objectif est d'harmoniser le système de transport avec le nouveau plan de la circulation d'Oran. Le secteur des Transports revêt une importance capitale pour la préparation et l'organisation d'une telle manifestation sportive de dimension internationale. Le secteur est pleinement impliqué pour ce qui est du déplacement des délégations sur les réseaux routiers et les infrastructures de base du Transport, et des espaces de pratique de diverses disciplines sportives comme le marathon et le cyclisme. Aujourd'hui, la situation est tellement confuse que les transporteurs agissent à leur guise. Les responsables locaux ont maintes fois exprimé la détermination de l'Etat à rétablir l'ordre dans le secteur des Transports, comme dans l'ensemble des autres secteurs d'activité économique, mais les opérateurs continuent d'agir à leur guise, au mépris de toutes les lois. Les violations en tous genres se multiplient et le citoyen demeure la première et l'ultime victime. Le changement des mentalités et les comportements ainsi que d'imposer une certaine professionnalisation de la corporation pour améliorer la qualité des services et répondre aux besoins des usagers, est une urgence. Dans ce sens des rencontres-débat et des consultations avec différents acteurs et spécialistes ont été tenues pour apporter leur expertise avant l'achèvement de cette opération et la mise en œuvre de ce nouveau plan de circulation.