ORAN : Enquête sur les ventes douteuses de centres de vacances

Le ministère de l’intérieur vient de dépêcher sur les lieux de la commune d’Ain El Turck une commission des services d’inspection pour enquêter sur le détournement des 13 centres de vacances appartenant à la municipalité d’Ain El Turck et qui ont fait l’objet de différentes transactions douteuses voire arbitraire pour se transformer en complexe touristiques ,villa de fortune et même de bâtisses et bungalow au prix dérisoire moyennant bien sur une bonne chipa aux ex-responsables locaux notamment les ex-maires et élus en guise de récompense qui se sont succédé à cette importante commune à double vocation agricole et touristique. Selon les informations de quelques élus qui ont préféré garder l’anonymat des représailles administratives de la tutelle de la daïra d’Ain Turck ,nous ont affirmés que ces 13 centres de vacances ,des biens immobiliers appartenant à l’APC d’Ain El Turck ont été cédés par les ex-maires et élus , membres de l’exécutif à des prix dérisoires, voire même symboliques mais moyennant une bonne chipa aux ex-maires et élus locaux qui ont détournés ces biens , à l’image du centre de vacances de la CNAS ( ex- CASORAN ) situé dans la plage des dunes et qui a fait l’objet d’une transaction douteuse par la complicité des ex-haut cadres de la wilaya d’Oran ,du fait qu’il a fait l’objet d’un désistement gratuit au profit de l’OPGI ( office de la promotion et de la gestion immobilière de la wilaya d’Oran) qui cette dernière a procédé soit disant à sa vente en catimini sans aucune procédure, ni encore moins un avis d’appel d’offre de vente aux enchères publiques a été attribué à un membre de la mafia de l’immobilier qui active en toute impunité dans la wilaya d’Oran, à un prix dérisoire de 1,8 milliard de centimes (01 milliards 800 millions de cts) d’une superficie de 19.000 M2 ,sachant bien que le mètre carré est cédé à plus de 100.000.00 dinars . Ainsi l’on nous a indiqué que l’ex P/APC en compagnie de l'ex vice-président , chargé des affaires sociales et culturelles qui occupait le poste de responsable de la commission sociale pour ne pas citer de nom, sont poursuivis avec d’autres ex-maires et membres de l’exécutif et de l’ex DG de l’OPGI de la wilaya d’Oran pour les chefs d’inculpation de corruption suivi de faux et usages de faux ,abus d’autorités et détournement et vente illicite des biens immobiliers appartenant à l’Etat en violation du code et règlement qui régissent en ce sens notamment ,les ventes aux enchères publiques avec un avis d’appel d’offres ,chose qui n’a pas été respectée par ces ex élus qui se sont enrichis au dos de l’Etat, ont fait fi des lois républicaines pour assouvir davantage leur faim.