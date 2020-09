ORAN ET MOSTAGANEM CARREFOUR DES HARRAGA : La ‘’harga’’ à partir de 50 millions

L’enquête a révélé que les 11 individus sont originaires de différentes wilayas de l’Est du pays. Poursuivant leur enquête, les mêmes éléments ont réussi, dans une seconde opération, à mettre fin aux activités d’un autre organisateur de voyages clandestins, qui percevait d’importantes sommes d’argent de la part des candidats à la harga. Il s’agit, révèle-t-on, d’un homme âgé de 28 ans, appréhendé en possession d’une embarcation avec un moteur de marque « Yamaha » d’une puissance de 85 chevaux. Son arrestation est intervenue, suite à l’ouverture d’une enquête et ce, après le dépôt de plaintes déposées par bon nombre de victimes. Selon leurs dépositions, ils avaient été victimes d’escroquerie de la part du mis en cause, qui leur a promis d’organiser pour leur compte la traversée de la méditerranée en échange de sommes jusqu’à 50 millions de centimes. Les enquêteurs avaient élaboré un plan qui a abouti à l’arrestation de l’auteur. Les investigations ont révélé que le mis en cause préférait traiter avec des victimes hors de la wilaya d’Oran. Tout le matériel a fait l'objet de saisie par les éléments de la sûreté de la daïra de Ain Turck. Une fois les procédures terminées. Tous les mis en cause présentés par devant le juge d'instruction près le tribunal d’Ain Turck pour les chefs d'inculpation ‘’organisation d'émigration clandestine et escroquerie’’, ont fait l'objet de détention préventive en attendant leur comparution en audience.