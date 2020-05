ORAN : Don de sang de journalistes au profit des enfants cancéreux

Les journalistes d'Oran ont organisé une campagne de don du sang au profit des enfants cancéreux de l’établissement hospitalier spécialisé en oncologie au niveau de la mosquée «Emir Abdelkader» situé au quartier «El Hassi» à l'ouest d'Oran. Cette opération co-organisée avec la direction de la santé et de la population au niveau de la mosquée «Emir Abdelkader et des journalistes d'Oran» a connu une affluence des donneurs de différents âges et a permis la collecte de 30 poches de sang tous réussis , a-t-on indiqué. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la consécration des valeurs de solidarité et d'entraide entre les différentes catégories de la société en vue de fournir cette matière vitale aux différents établissements hospitaliers pour la prise en charge des malades, selon le collectif des journalistes d'Oran."Toutes les mesures médicales nécessaires ont été prises pour assurer le bon déroulement de cette opération humanitaire", organisée par les journalistes d'Oran en compagnie des fidèles de la mosquée Émir Abdelkader de Hai Barki d'Oran. Cette action a été précédée par une campagne de don du sang similaire à la mosquée «Er-Redouane» de haï Es-Seddikia au profit des patients du CHU d'Oran, permettant la collecte de 45 poches.