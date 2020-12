ORAN : Distribution prochaine de 40 000 logements en 2021

Lors d'une visite d’inspection effectuée hier dans le nouveau pôle urbain Ahmed Zabana, le chef de l'exécutif accompagné d'une délégation, s’est enquis des projets des deux réservoirs d'eau d'une capacité de 10.000m3, ainsi que la station de pompage d'eau de Ain Beida. Ces deux projets sont d'une grande importance, notamment les travaux de raccordement au réseau d'eau potable, qui est de la responsabilité du directeur de l'Urbanisme, de l'Architecture et de la Construction, le wali a mis l'accent , sur la nécessité d'accélérer le rythme des travaux en renforçant les chantiers en moyens matériels, tout en fixant les délais de réception des projets de dédoublement de la canalisation de pompage et deux réservoirs d'eau d'une capacité de 10.000 mètres cubes dans les meilleurs délais avant le premier trimestre de 2021 et ce ,pour pouvoir lancer l'opération de distribution des 40000 logements sociaux tous types confondus durant l'année 2021. M. Messaoud Djari a également chargé le directeur de l'Urbanisme de l'Architecture et de la Construction de convoquer l'entreprise chargée de la station de pompage pour fixer les délais de fin des travaux, dans le but de rattraper le retard enregistré et le raccordement des logements de type location-vente dont les travaux extérieurs ont été achevés (réseaux divers et canalisations), a-t-on indiqué. Poursuivant sa visite, le wali d'Oran a inspecté les chantiers au nouveau pôle urbain de Oued Tlelat. Il a supervisé les projets de 2500 + 2500 + 3000 logements publics locatifs, dans lesquels des travaux de préparation externes sont effectués, en plus de l'achèvement de nombreux équipements publics similaires aux établissements d'enseignement et le projet de réalisation de deux réservoirs d'eau d'une capacité de 10 000 m³.Le chef de l'exécutif a également inspecté un projet de construction de 700 LPA logements publics locatifs dans la municipalité de Oued Tlelat. D'autre part, le responsable a annoncé qu'une autre visite d'inspection de projets de logements de différentes formules sera programmée, selon les services de la wilaya pour l'achèvement de tous les travaux en cours de réalisation au niveau du nouveau pôle urbain "Ahmed Zabana".Le wali a également chargé les différents gestionnaires concernés de coordonner et d'accélérer les travaux, en prévision des distributions de logements attendues au début de 2021.