ORAN : Distribution de logements inachevés

C’est ainsi que privés de toutes les commodités nécessaires précitées que ces bénéficiaires, auraient accepté cette attribution pour loger leurs familles et leur assurer une vie descente. Face à ce problème qui est assez prioritaire pour les locataires, certains d’entre eux se disent désolés et déclarent : «On ne peut supporter cette attente qui dure depuis plusieurs années, notamment, les frais exorbitants de la location d’un logement qui devrait abriter provisoirement nos familles et nous. ». Désespérés, ces derniers ont accepté cette situation. Notons que les logements qui leur ont été attribués, étaient privés aussi de branchement aux canalisations, inexistantes pour l’évacuation des eaux usées. Les souscripteurs profondément déçu par plusieurs travaux à refaire, se sont retrouvés face à la réalité de creuser des tranchées pour placer les canalisations pour des logements qui leur ont couté cher, voyant le rêve d’habiter un logement confortable se transformer en un cauchemar réel, en espérant que leurs souffrances et leurs préoccupations, soient prises en considération par les autorités locales de la wilaya d’Oran.