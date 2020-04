ORAN : Distribution de 11000 repas chauds au personnel médical

Les opérations de solidarité ayant débuté le premier jour de ramadhan ont permis la distribution de plus de 11000 repas complet au personnel médical et malades contaminés au COVID des trois hôpitaux d'Oran, notamment le CHUO ,l'EHU et l'hôpital des enfants de Canastel, par des membres de l'association relevant de la direction des affaires religieuses et du Wakf de la wilaya d'Oran sous la supervision du secrétaire l'imam Bahri Bachir de la mosquée d'Oran. Ces actions seront menées quotidiennement, dans les quatre coins de la wilaya par les APC, le mouvement associatif, la direction de l’action sociale, des citoyens volontaires entre autres. A Oran , une cellule de coordination a été mise en place afin de collecter des vivres pour les distribuer aux démunies. Quelque 250 sacs de semoule ont été distribués, avant-hier, aux familles inscrites sur les listes des nécessiteux. Une seconde distribution de 500 sacs couffins a eu lieu avant-hier aussi à Ain Turck pour les familles portées sur la même liste. Cette action a été prise en charge par les membres de l'association de la société civile en étroite collaboration avec les services de l'action sociale de l'APC de Aïn Turck en compagnie des associations caritatives qui ont contribué à ces actions de solidarité durant cette période de confinement.