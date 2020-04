ORAN : Deux secteurs seulement pourvoyeurs d'emplois

Grâce à une stratégie de développement ayant profité à tous les secteurs d’activités, Oran dispose de l’ensemble des atouts et avantages qui ont fait d’elle une destination privilégiée des capitaux d’investissements, notamment dans les secteurs pourvoyeurs de l’emploi, ce qui a contribué à la croissance du marché de l’emploi. Principalement, ce sont les deux secteurs industriel et touristique (hôtellerie) qui ont le plus soutenu cette croissance. Des dizaines d’unités de production, de grands complexes industriels, un pôle d’industrie automobile et mécanique ont vu le jour, ces dernières années, contribuant ainsi et de façon non négligeable à l’absorption du chômage dans la wilaya. Ces deux secteurs de l’industrie et des services sont les principaux pourvoyeurs d’emplois dans la wilaya d’Oran, selon les chiffres de l’Agence nationale de l’emploi durant l’année écoulée, a-t-on appris de la première responsable du secteur,, certaines communes sont plus pourvoyeuses d’emplois que d’autres, en particulier celles qui abritent des zones d’activités à l’exemple d’Es-Sénia, Béthioua ou Hassi Ameur. Afin de pallier aux conséquences de la crise économique qu’a traversée notre pays les deux dernières années, les instances en charge de l’emploi ont mis en place de nombreux mécanismes ayant pour objectif de booster le marché de l’emploi. C'est le cas des brigades de prospection, composées des responsables des principales agences et un représentant de l’inspection du travail. Leur rôle principal est de collecter les offres d’emploi et de sensibiliser les entreprises sur la réglementation en vigueur régissant les recrutements. Par ailleurs, le bilan annuel de 2019 communiqué aux instances de la tutelle fait état de 22.200 placements de postulants d’emploi, contre 26.000 en 2018, soit 3.800 de moins. Il est à savoir par ailleurs que 83.900 demandes ont été recensées contre 27.518 offres la même période. La dynamique économique qu’a connue la wilaya d’Oran, durant les années précédentes, avant la crise économique provoquée par la baisse des prix du pétrole, a eu une incidence directe et positive sur le marché de l’emploi. En tête de ces réalisations, le complexe sidérurgique DRI, acier et laminoirs de Tosyali Iron Steel Algérie qui est le plus important du groupe dans le monde. S’étendant sur une assiette foncière de 100 hectares, ce méga-complexe qui représente un investissement de 1,3 milliards de dollars, a créé près de 3.750 emplois directs et plus de 10.000 indirects avec la mise en exploitation de son extension constituée d’une unité laminoir de production de fil machine.