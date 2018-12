ORAN : Deux corps repêchés au large d'Arzew et 32 autres sauvés

Un autre drame qui vient encore secouer la ville d'Arzew par la découverte de deux corps sans vie, de jeunes harragas qui ont été repêchés au large d'Arzew à 32 miles par les éléments de la protection civile, alors qu'ils tentaient de traverser la mer au péril de leur vie à bord d'une embarcation clandestine en compagnie de 20 autres jeunes chômeurs tous natifs d'Arzew, selon la vidéo lancée et diffusée sur les réseaux sociaux. Les dépouilles mortelles ont été déposées à la morgue de l’hôpital El Mouhgoun, et une enquête fut ouverte par les éléments du darak el watani pour déterminer les causes réelles de cet incident. Selon la même source lors de la même opération 32 autres harragas âgés entre 25 et 31 ans dont une femme ont été sauvés avant hier vers 1h du matin suite à l’échouage et naufrage d’une embarcation. Les 34 jeunes à l’immigration clandestine étaient à bord de deux embarcations pneumatiques. Les services de secours ont procédé au sauvetage et ont prodigué des soins à 32 personnes. Rien ne semble dissuader les candidats à l’émigration clandestine. Depuis le début de l’année, plusieurs embarcations ont fait naufrage. Des migrants ont été sauvés et des dizaines d’autres, dont des enfants, se sont noyés sans laisser de traces. Lors de la traversée vers l’Europe, la plupart des migrants périssent suite aux naufrages de leurs embarcations de fortune. Malgré cet état de fait, bon nombre de jeunes rêvent toujours de quitter de façon irrégulière leur pays pour l’occident. En raison d'une météo favorable, ces derniers jours les réseaux d’émigration ont relancé leurs activités. Face à l’ampleur du phénomène, un plan spécial a été mis en place avec le renforcement des patrouilles en mer par des brigades maritimes et des contrôles au niveau de nombreux points par les sections de sécurité et d’intervention relevant de la gendarmerie d’Oran.