ORAN : Deux arrestations et saisie de 600 psychotropes

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité en milieu urbain notamment celle liée au trafic de stupéfiants et agissant sur information les éléments des services sécuritaires d'Oran ont procédé à l'arrestation de deux trafiquants de psychotropes en possession de 600 comprimés psychotropes et d’une quantité de résine de cannabis ainsi que des armes prohibées. Les deux dealers âgés de 41 et 27 étaient en possession de 555 comprimés psychotropes de différentes marques, deux morceaux de kif traité et un couteau de boucher au niveau du domicile du premier et 41 autres comprimés ainsi que 9 bâtonnets de résine de cannabis et un montant de 4800 dinars qui serait les revenues de la vente illicite de drogue. Toute la marchandise a été saisie. Le premier trafiquant qui a été arrêté à Haï El Makkari (ex Saint Eugène), lequel avait transformé son domicile familial en un dépôt pour stocker « sa marchandise » prohibée. Par ailleurs, les éléments de la 21e sûreté urbaine ont arrêté un malfaiteur qui faisait l’objet de deux mandats d’arrêt pour agression suivie de vol sous la menace d’une arme blanche et coups et blessures volontaires. Les mis en cause ont été présentés par devant le magistrat instructeur près le tribunal de cité Djamel d'Oran et ont fait l'objet de détention préventive en attendant leur comparution en audience.