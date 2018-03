ORAN : Détournement de 16 hectares à Ain El Turck

Une plainte a été officiellement déposée par les services de l’APC d’Aïn El Turck auprès du procureur du tribunal de la même circonscription pour squat et détournement d’une assiette foncière de 16 hectares, située dans la localité de Cap Falcon et destinée à accueillir le futur programme des 1000 logements de type AADL. Selon un élu, l’assiette en question, relevant du patrimoine communal, a été retenue par les pouvoirs publics pour un programme de logements au profit des citoyens de la commune, mais un litige judiciaire les avait opposé aux concepteurs de la coopérative immobilière dénommée «El Wihda». Ces derniers, dira le P/APC, ont été déboutés par la justice au niveau de la cour suprême. L'on nous apprend à ce propos, que la constitution de la coopérative immobilière «El Wihda» est entachée d’irrégularités et que la justice a formellement débouté son président et les membres de l’association. Ceci dit, une instruction judiciaire sera ouverte après convocation et audition du président de la coopérative immobilière et ce, suite à la plainte introduite par l’APC.