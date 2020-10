ORAN : Descente-surprise des gendarmes à Chetaibo et El-Kerma C’était mardi dernier, vers 17h45 que les services de sécurité sont arrivés en silence au grand village de Hai Nedjma, où une descente des éléments de la Gendarmerie nationale a eu lieu dans le plus grand marché du village.



‘’Réflexion’’ ayant été invité à y assister, a constaté de visu le travail des gendarmes sous le commandement du chef du groupement de la Gendarmerie nationale de la wilaya d'Oran, le Colonel Bouzid Mohamed Abderrahouf, dans cette région où une quinzaine de véhicules s'est garée en file indienne sur la voie. Cette descente effectuée par les éléments de la gendarmerie nationale d'Oran sur le terrain, a ciblé les points noirs de la localité en question. L’opération qui a duré plus de 04 heures (mardi soir) a permis aux gendarmes d’identifier plusieurs personnes. Les personnes suspectes ont été minutieusement fouillées et identifiées. «Cette descente surprise a mobilisé 300 gendarmes répartis sur les deux circonscriptions de Hai Nedjma (ex-Chetaibo) et El-Kerma .Le troisième point de la sortie inopinée des gendarmes, a été la route principale à l’entrée du village, dont la mission a été le contrôle et la sensibilisation des automobilistes. En ce sens, plusieurs automobilistes ont été contrôlés, orientés et parfois conseillés à respecter les mesures préventives, notamment le port du masque. Aucun conducteur n’a été verbalisé. Le responsable du bureau de la sécurité routière du groupement de la Gendarmerie nationale, a indiqué à Réflexion, que selon les directives du haut-commandement de la Gendarmerie nationale, l’objectif est de sensibiliser les automobilistes et de privilégier la prévention à la répression. Vers 20h, le cortège composé d’une trentaine de voitures de police et de gendarmerie, investit le grand boulevard du centre ville. ‘’Notre but est de contrecarrer les criminels et préserver par conséquent la sécurité des personnes et leurs biens », Sur le terrain, le Colonel Bouzid Mohamed Abderrahouf donne les directives et instructions aux responsables hommes et femmes de la Gendarmerie nationale. “C’est un lieu commercial, notre présence ne doit ni inquiéter ni déranger les familles, au contraire, elle doit leur inspirer sécurité et quiétude. Notre travail de contrôle doit être assuré dans la discrétion totale.” a ajouté le colonel. Par la suite, le cortège s'est dirigé vers la brigade de gendarmerie nationale de Haï Nedjma pour un point de presse consacré au bilan de ladite opération. A propos, justement du bilan, l'officier de la cellule de communication Locif Imene a fait savoir que ses troupes ont récupéré des quantités importantes de psychotropes : soit 60 comprimés de marque ‘’Knytil’’, des armes blanches, deux sabres, un véhicule touristique volé de marque Toyota, et une moto grosse cylindrée, ayant fait l'objet de saisie » a t elle indiquée ». Cette mobilisation a donné lieu également, selon la conférencière, à l'arrestation de cinq individus impliqués dans des affaires de commercialisation de drogues, agressions à l'arme blanche et qui sont tous des récidivistes. Cette descente musclée a été très appréciée par les citoyens qui nous ont indiqués : « que cette opération de contrôle dans notre village Nedjma nous a réconforté, du fait que nous sommes très satisfaits des mesures sécuritaires».

Medjadji Habib

