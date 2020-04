ORAN : Des questions sur les bénéficiaires de l’allocation de 10.000 DA

Une allocation de solidarité d’un montant de dix mille (10.000) dinars par famille sera octroyée aux nécessiteux et à ceux affectés par les mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie du Coronavirus, à l’occasion du mois de Ramadhan, a annoncé la cellule de communication de la wilaya d'Oran et ce, dans le cadre des opérations de solidarité en direction des familles nécessiteuses pour le mois de Ramadhan et de soutien en direction des familles affectées par les mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie du Coronavirus « Covid-19″.Un recensement rapide sera effectué, à cet effet, par les services concernés en vue du versement de cette allocation de solidarité avant le mois de Ramadhan, a indiqué la même source qui précise que ces familles n’auront pas à se déplacer, puisqu’une solution a été trouvée pour leur faire parvenir cette aide, le directeur de la poste a annoncé que les facteurs seront mobilisés pour accomplir cette tâche soigneusement à Oran. La cellule de communication de la wilaya a indiqué que pour les autres communes, les comités de quartier seront chargés d’effectuer cette opération en collaboration avec les APC, indiquant que les familles concernées par cette mesure seront informées au fur et à mesure sur les étapes de cette opération pour une meilleure organisation. Le wali d'Oran vient d'organiser une sortie dans les quartiers populeux d'Oran pour superviser de visu toutes les opérations de distribution des produits alimentaires et autre couffin a tracer un plan de travail pour remettre aux plus démunis l’aide de solidarité des 10.000 DA prévue par l’Etat, en évitant les chaines et les attroupements devant les guichets de la poste, souligne la même source. Les instructions nécessaires pour une distribution organisée et rapide ont été données par le wali aux responsables du secteur de la poste et des télécommunications, qui vont devoir travailler avec les présidents d’APC et comités des quartiers.