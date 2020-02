ORAN : Des habitants de ‘’Rocher’’ bloquent la route

Jeudi, des dizaines d'habitants de Haï Benarba (ex-Rocher), ont bloqué la circulation sur la RN2, reliant Oran à Aïn Temouchent. A travers leur action de protestation, c'est un cri de détresse qui a été lancé par les habitants du quartier Benarba, sur la situation de précarité qu'ils vivent depuis presque 20 ans malgré toutes les requêtes adressées aux autorités locales. Las d'attendre une amélioration de leur situation, ces habitants ont interpellé le wali d'Oran pour la concrétisation de l'inscription de projets pouvant assurer une vie décente aux citoyens. Les habitants du quartier demandent des travaux de revêtement des routes restés en suspens, après le départ de l'ancien wali. Les routes non bitumées sont devenues de véritables menaces pour la santé des enfants, en été comme en hiver. Les inondations en période des pluies et la poussière durant les grandes chaleurs affectent, sérieusement, la santé des habitants et spécialement des enfants. Ajoutez à cela, le manque de moyens de transport, l'absence de bureau de poste, d'aire de jeux, de l'éclairage public et de marché de proximité. Les habitants se plaignent, également, du manque de sécurité et de la non-régularisation de leur situation foncière. Selon ces derniers, plusieurs autres actions de protestations avaient été organisées, mais rien n'a été fait.