ORAN : Des émigrés investissent le siège de l’ENTMV

À Oran, 774 passagers munis de leurs billets ouverts, ont investi le siège de la direction régionale ouest de l’Entreprise nationale du transport maritime des voyageurs (ENTMV) dans la perspective de trouver des places pour embarquer vers Marseille et Alicante. En effet, de nombreux voyageurs mécontents attendent depuis trois jours l’accord de la société nationale pour embarquer à bord des car-ferries vers leurs destinations. « Ce calvaire dure depuis ce jeudi, et nous sommes livrés à nous-mêmes », a déclaré l’un des représentants des passagers. Jointe par la même source, la directrice régionale Ouest de l’ENTMV, Mme Zerouati, a expliqué que ces voyageurs algériens sont certes détenteurs de billets ouverts, mais n’ont pas réservé pour la phase retour, ajoutant qu’ils étaient bloqués au port d’Alicante avant que l’entreprise ne décide de les embarquer pour passer la fête de l’Aïd El-Adha en Algérie. « La direction générale était la seule à prendre cette décision pour ne pas laisser nos ressortissants bloqués au port d’Alicante. Nous avons mobilisé cinq car-ferries pour les ramener au port d’Oran pour qu’ils puissent rentrer chez eux aux quatre coins du pays. Ces familles ont acheté des billets ouverts et n’ont pas réservé, ce qui est à l’origine de ce problème », a indiqué la directrice régionale Ouest de l’ENTMV. Les représentants des voyageurs ont été reçus par la directrice, Mme Zerouati. Celle-ci leur a promis de trouver des solutions adéquates pour assurer leur embarquement dans les plus brefs délais.