ORAN : Des écoles privées exigent des parents le paiement du 3ème trimestre

Certains établissements et écoles privées de la wilaya d'Oran demandent aux parents de payer les frais de scolarité du troisième trimestre, a indiqué l’Association de protection et d’orientation du consommateur et de son environnement (APOCE).En effet, l’organisation indique qu’elle a reçu « des dizaines de réclamations de parents d’élèves scolarisés dans des écoles privées, concernant les demandes de ces établissements de payer la dernière tranche des frais de scolarité ».Ces demandes interviennent alors que ces écoles restent fermées pour cause des mesures préventives contre la propagation de l’épidémie du coronavirus, entreprises par le gouvernement.« Les services de ces établissements ne se limitent pas qu’à l’enseignement, mais ça concerne aussi la restauration, le gardiennage, les cours de rattrapage … », souligne l’APOCE. Comment exiger aux parents de payer les frais du 3ème trimestre alors que « les élèves n’ont pas bénéficié de ces prestations ?», s’interroge l’organisation. Obliger les parents à payer ces prestations, est une mesure abusive », ajoute l’association. Notant que certains établissements « menacent de ne pas remettre les dossiers scolaires des élèves aux parents ».Face à cette situation, l’APOCE propose de payer un tiers des frais du 3ème trimestre, pour permettre aux établissements de couvrir les charges fixes. Et promet aux parents de les accompagner dans toutes les procédures concernant cette affaire.