ORAN : Des directeurs d'école demandent leur autonomie de l'APC

La majorité des directeurs des établissements primaires ont demandé par le biais d'une correspondance officielle adressée à la tutelle de la direction de l'éducation nationale de la wilaya d'Oran, à exprimer leur besoin en matière d’entretien de leurs établissements qui sont confrontés à de multiples problèmes d'absence d’entretien des sanitaires mais aussi de la dégradation des salles de classe, de l'absence des cantines scolaires et service d'hygiène qui fait défaut dans ces établissements, mais surtout des détournement des logements de fonction qui sont gérés par l'APC d'Oran. Un fiasco si l'on prend acte de l’occupation des logements de fonction des établissements scolaires de la wilaya d'Oran qui sont squattés et occupés à ce jour par des responsables des différents secteurs urbains de la commune d’Oran. Mais aussi des anciens directeurs qui n'ont pas voulu libérer ces logements de fonction de fortune, sont en train de profiter de la situation catastrophique dans laquelle se trouve la direction de l'éducation nationale qui est loin d'être à la page pour nettoyer ces détournements et occupations illégales des différents logements de fonction qui sont occupés par ces responsables locaux et autres anciens directeurs et cadres relevant du secteur de l'éducation, et qui sont en train de profiter du laxisme et l'incompétence surtout de l'actuel directeur de l'éducation nationale d'Oran qui peine à retrouver ses marques pour des motifs purement de mauvaise gestion. Devant cet état de détournement et de mauvaise prise en charge des écoles primaires, l'ensemble des directeurs demandent l'intervention du wali pour remédier à cet épineux problème qui règne dans leurs établissements.