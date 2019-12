ORAN : Des citoyens dénoncent les discours de la haine

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, des Oranais adhérant aux manifestations pacifiques qui se déroulent dans tout le pays depuis dix mois, dénoncent le discours de haine qui se propage à travers des chaînes de télévision, des pages sur les réseaux sociaux, et des individus. Ce qui a donné lieu à des attaques de "Baltajia" contre des citoyens pacifiques dans plusieurs villes. Ce discours qui vise à semer la discorde a atteint des niveaux très dangereux au cours des dernières semaines, au point de menacer l'unité du peuple et de faire de la violence un acte impuni, qui risque de contribuer à répandre le crime et à menacer la sécurité de toute la société d'une manière sans précédent. Ils appellent les responsables de toutes les institutions publiques chargées d'assurer la sécurité des citoyens, y compris les institutions de sécurité, le pouvoir judiciaire et l'administration, à assumer leurs responsabilités et à prendre toutes les mesures urgentes contre les canaux qui véhiculent le discours de discorde, de les tenir responsables et de les punir, que ce soient des médias ou des individus.