ORAN : Des chauffeurs de bus sèment la panique au centre-ville

La ville méditerranéenne d’El-Bahia, retenue pour les prochains jeux méditerranéens qui enregistre beaucoup de dépassements, n’arrive pas à réguler le transport urbain avec des bus très sales en intérieur et extérieur et ce, sans compter les comportements irresponsables de ces conducteurs qui auraient pu causer plus de drames. Ces derniers temps, des chauffeurs de bus de transport urbain sèment la panique à Oran, roulant à grande vitesse et usant de manière provocatrice de klaxons stridents pour effrayer les autres usagers de la route. Un manège qui a trop duré, et qui devient monnaie-courante en plein centre-ville. Ces chauffards, sans pression, s'amusent à se livrer à des courses-poursuites qui ne disent pas leurs noms. Il s’agit, en fait, d’actes de concurrence déloyale qui prennent le plus souvent une tournure plus que dangereuse. «C'est scandaleux, s'exclame une habituée de ce moyen de transport, hors d'elle. Ils veulent nous tuer ou quoi ?». Certains oseront même changer d’itinéraire pour écourter leur temps de rotation en traversant des quartiers peuplés, effrayant les passants… Tout sourire au volant, ces chauffeurs de bus ne semblent pas conscients de la dangerosité de ces comportements. «On les croise, ils n’avaient même pas l’air soucieux des risques qu’ils font courir aux riverains», commente une jeune automobiliste. Faut-il rappeler que des drames ne cessent de frapper le centre-ville d'Oran, les véhicules en cause, des bus de transport urbain, qui circulaient à vive allure en plein centre-ville, tuant et blessant des passants. Il y a même des accidents dont les victimes sont des piétons qui marchaient sur un trottoir, c’est fréquent à Oran comme ce fut le cas des deux bus qui sont entrés en collision causant des blessures à de jeunes étudiantes à l'USTO. Un choc grave avait, d'ailleurs, eu lieu il y a quelques mois au niveau du lieudit «Rond-point des castors », là encore un bus avait percuté deux femmes. Elles ont été grièvement blessées et transportées en urgence par les pompiers à l’hôpital. Avec l’expansion de la ville d'Oran, le transport urbain a pris de l'ampleur ces dernières années. Un état des lieux qui fait plonger ce secteur dans l'anarchie totale. «Ce marché est croissant donc forcément, ‘’ les accidents augmentent’’, souligne un membre d'une association de la prévention routière de wilaya. «Faut-il renforcer le dispositif de contrôle pour le respect des règles de la circulation au centre-ville par les chauffeurs de bus de transport urbain ?», s’interrogent les riverains. Toutefois, ces derniers restent optimistes, après les mesures prises par le gouvernement, suite aux récents «carnages routiers» impliquant des bus de transport en commun qu’ont connues plusieurs régions du pays».