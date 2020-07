ORAN : Des anciens Moudjahidine honorés

Dans le cadre des festivités commémorant le 58e anniversaire de la Fête de l’indépendance et de la jeunesse, les journalistes de la wilaya d'Oran ont honoré les membres de l'organisation nationale des anciens Moudjahidines victimes de la Guerre de Libération nationale de la wilaya d'Oran en compagnie des retraités-moudjahidine de ce corps. Des précautions sanitaires ont été prises pour que cette action se fasse dans des conditions de sécurité optimale. Ainsi, les journalistes se sont rendus au siège de cette organisation des anciens moudjahidine victimes de la Guerre de la Libération nationale du chef-lieu de la wilaya d'Oran, dont plusieurs souffrent de maladies chroniques. Dans le même sillage, l’ensemble des journalistes ont eu droit au visionnage d’un documentaire célébrant cet événement historique sur les étapes de la Révolution de Novembre 1954 ayant mené à l’indépendance du pays et la naissance de l’Etat-Nation, et ce par le biais de réseaux sociaux, et médias qui ont publié cet important événement de l'anniversaire de la journée du 05 juillet 1962. Les journalistes d'Oran ont salué l'effort consenti par les membres de cette organisation et à leur tête le secrétaire général de l'organisation nationale des anciens Moudjahidines victimes de la wilaya d'Oran qui a été très affecté en compagnie des membres présents pour ce geste humanitaire émanant de la corporation des médias de la wilaya d'Oran qui n'ont pas manqué de célébrer cet important événement de la journée nationale du 58 ème anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse avec les membres de l'organisation des anciens Moudjahidines victimes de la Guerre de Libération nationale qui ont salué ce geste de fraternité et de reconnaissance à cette organisation nationale du pays.