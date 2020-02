ORAN : Démolition des villas de fortune

Quinze constructions de fortunes nouvellement édifiées de manière illicite, annexant des trottoirs, ont été démolies à travers la commune d’Oran, a-t-on appris jeudi des services de la wilaya. Les services communaux d’Oran, ont entamé, en compagnie de la police de l’urbanisme, l’opération de démolition de cinq villas d’un et de 2 niveaux, d’une surface de 250 mètres carrés à Hai Fellaoucene (ex El-Barki), dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire et indécent, a-t-on indiqué, soulignant que les propriétaires de ces habitations ne possèdent pas de permis ni documents administratifs. L’opération a également touché la démolition de 10 extensions illicites annexant des trottoirs destinés aux piétons au niveau de Hai El Othmania (ex Maraval). Toutes les procédures judiciaires et les mesures répressives seront prises contre ceux qui sont derrière la prolifération de ce phénomène, a-t-on souligné. Cette opération se poursuivra pour toucher d’autres points à différentes délégations, a-t-on fait savoir, rappelant que 13 constructions et extensions illicites ont été démolies au début du mois de février courant à travers la commune d’Oran.