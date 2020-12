ORAN : Démolition de cabanons à la plage Calypso d’Ain Feranine

En mer et en montagne, le patrimoine foncier et écologique d'Oran Est est pillé, détruit, du chef-lieu de wilaya jusqu’à Kristel et Ain Feranine et au-delà, la bande maritime qui était, jusqu’à il y a quelques années sauvage et d’une beauté inégalée, actuellement dénaturée, détruite, par des constructions illicites de plus en plus hautes chaque année et qui s’étendent jusqu’au bord des falaises et sables des plages. Dans les communes de Bir El Djir et de Gdyel , des constructions de 5 et 6 étages situées à Kristel à quelques mètres de l’eau sont visibles de la route qui est, à de nombreux endroits, bordée par ces habitations illégales. L’intérieur des terres n’est pas épargné. Là où il y a une route, il y a du squat de terrains appartenant aux domaines. Les routes, bitumées ou non, qui remontent de la côte vers les collines dans les deux sites des plages de Ain Feranine et Kristel sont également bordées de maisons illégales, construites dans la discrétion de la montagne. Cette opération de démolition sur la plage de Calypso a nécessité de gros moyens notamment deux Zodiaques pour atterrir sur le site en question pour procéder à la démolition de ces constructions illicites qui a été supervisée par le maire et son adjoint de la commune de Bir ElDjir, sous la couverture des éléments de la gendarmerie nationale de Bir ElDjir qui ont assisté au déroulement de cette opération de démolition des constructions illicites qui s'est déroulée dans de bonnes conditions malgré l'éloignement du site.