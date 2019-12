ORAN : Démolition de 75 constructions illicites Bir El-Djir

Dans le cadre de la lutte contre les constructions illicites, les autorités locales au niveau des communes de Bir El-Djir, plus précisément au douar Boudjema , précisément à quelques km à l'est d’Oran , ont lancé des opérations de démolition de constructions illicites érigées au niveau de lots de terrain domaniaux, où est prévue la réalisation de projets de développement locaux, selon un communiqué de la wilaya. Ainsi, ce sont 75 constructions considérées comme illicites qui ont été démolies au niveau du douar Boudjema. Toutes les mesures juridiques de dissuasion seront prises contre les auteurs de ces constructions, ainsi que leurs complices. Les opérations de démolition de ces constructions illicites vont se poursuivre à travers l’ensemble des communes et daïras de la wilaya d’Oran. Cette opération de démolition intervient tout juste après celle de la démolition de pas moins de 70 constructions illicites, entamée par les services des daïras d'Es-Sénia et d'Oran. Menée conformément aux directives du wali d'Oran, l'opération a été lancée suite à une enquête qui a révélé l'existence de 2 zones où les constructions illicites ont pris de l'ampleur. Il s'agit du nouveau site ‘Mohamed Bouhafsi' (ex-Hayat Regency), dans la commune de Sidi Chahmi et également dans le secteur urbain ‘El Badr' dans la commune d'Oran. Sur ce, les daïras d'Es Sénia et d'Oran ont été instruites pour prendre les mesures qui s'imposent afin de lutter contre ce phénomène qui ne cesse de ternir l'image de la ville.