ORAN : Démantèlement d’une bande de voleurs de motos

Agissant, suite aux différentes plaintes des victimes de vol des motocyclettes, les éléments de la 10ème sûreté urbaine, ont réussi à mettre hors d’état de nuire, 4 individus âgés entre 20 ans et 24 ans, dont trois repris de justice, membres d’une bande organisée dans le vol des motocyclettes. Selon les informations communiquées par la cellule d’information et de communication de la sûreté de wilaya d’Oran, 5 motocyclettes volées, ont été récupérées à l’issue de l’arrestation des mis en cause. La mise hors d’état de nuire de cette bande, est intervenue après l’ouverture d’une enquête sur la base de plaintes déposées par les victimes de cette bande de malfaiteurs, qui ont tous déclaré, que leurs motocyclettes ont été dérobées durant la nuit par des individus inconnus. Les services de police ont réussi à localiser l’emplacement des mis en cause, grâce à l’utilisation de moyens technologiques dont disposent leurs services. Deux des membres de la bande ont été arrêtés au niveau de « Haï El Zitoun », alors que la poursuite des investigations a permis de mettre la main sur les deux membres restant et la récupération de 5 motocyclettes volées, de marque (Sim, Quad et Yamaha).Les enquêteurs, ont découvert que les mis en cause activaient à travers plusieurs secteurs urbains de la ville d’Oran et sont impliqués dans 10 affaires de vol .Une fois la procédure terminée, tous les mis en cause seront traduits par devant le magistrat-instructeur près le tribunal de la cité Djamel d'Oran pour les chefs d'inculpation d'association de malfaiteurs et vol de motocyclettes.