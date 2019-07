ORAN : Démantèlement d’un réseau de trafic de véhicules

Agissant sur information, les éléments de la brigade de recherche et d’investigation (BRI II), ont démantelé un réseau national de trafic de véhicules, versés aussi dans le trafic de faux documents et usages de faux et l’introduction de fausses informations dans le réseau national des cartes grises, abus de fonction. L’opération a permis aux policiers la saisie de 16 véhicules de différentes marques et l’arrestation de 09 individus. Dans le cadre du travail et la stratégie de la sûreté de la wilaya d’Oran visant la lutte contre le crime organisé transfrontalier. Les 09 individus sont âgés entre 30 et 54 ans. L’arrestation a été effectuée suite à des investigations approfondies menées par les policiers. En exploitant des informations faisant état de l’existence d’un réseau national de trafic de véhicules, avec falsification des documents de base des véhicules. Suite à une extension de compétences vers d’autres wilayas du pays, les individus ont été arrêtés et les véhicules ont étés récupérés dans plusieurs wilayas du nord du pays. Tous les mis en cause ont été présentés devant le magistrat instructeur près le tribunal de la daïra d'Oran ont fait l'objet de détention préventive en attendant leur comparution en audience.