ORAN : Démantèlement d'un réseau de trafic d'immatriculation des voitures

Suite à une plainte de vol de voiture de marque express déposée par une victime au niveau de la sûreté urbaine du 22ème arrondissement du quartier populeux de Haï Essabah, les éléments de la brigade de recherche sont parvenus à identifier le réseau spécialisé dans le vol des véhicules et dans la falsification des plaques d'immatriculation. Cet important réseau est composé de six individus âgés entre 35 et 56 ans. Ils utilisaient une dépanneuse pour voler les véhicules stationnés. Puis, ils falsifiaient les caractéristiques techniques et les plaques d'immatriculation pour les désosser et les écouler sous forme de pièces détachées. Les enquêteurs sont parvenus à identifier le camion dépanneur et ont arrêté un individu à son bord au quartier de Bastié. Poursuivant leurs recherches, ils ont appréhendé le reste du réseau. Les policiers ont récupéré un véhicule volé dans un garage prêt à être falsifié. Des plaques métalliques servant de plaques d'immatriculation, une vingtaine de cartes grises, 14 plaques métalliques et du matériel pour découper, ont été saisis à la suite d'une perquisition effectuée dans ce garage. Poursuivant leurs recherches, les policiers ont procédé à une deuxième perquisition dans un garage d'une villa de deux étages. Des pièces détachées de véhicules de plusieurs marques ont été découvertes sur place. Tous les mis en cause ont été présentés devant le magistrat instructeur près le tribunal de la cité Djamel, ont fait l'objet de détention préventive en attendant leur comparution en audience.