ORAN : Découverte d'un abattoir clandestin de volailles à Gdyel

Agissant sur des informations bien fondées, les éléments de la brigade de la gendarmerie de la commune de Gdyel ont réussi suite à des investigations approfondies à déterminer les lieux d’un abattoir clandestin, implanté dans un garage servant d'abattoir clandestin, que les gendarmes dépêchés sur place ont découvert. Ce dernier est situé dans une ferme à proximité de l'axe routier qui mène à la Montagne des Lions via le chemin de wilaya n°27. Après une minutieuse fouille du garage appartenant au dénommé H.A âgé de 23 ans, il a été découvert une quantité de 500 kg de viande de poulet, 11 kg d'abats, 23 caisses pour poulets, trois barils d'eau, cinq couteaux, 15 petites caisses, trois bouteilles de gaz, un trépied, une table, une balance et autres ustensiles servant au découpage de la viande. Les enquêteurs ont avisé le procureur de la République près le tribunal de Gdyel qui a ordonné l'ouverture d'une enquête avec la saisie de tout le matériel qui sera entreposé au niveau de la fourrière de la commune.. La viande de poulet a été aussi saisie, et l'enquête suit son cours.