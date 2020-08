ORAN : Décès du secrétaire de wilaya de l’ONM, Soumer Abdelkader

Le secrétaire de wilaya d'Oran de l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM), Soumer Abdelkader est décédé vendredi à l’âge de 81 ans suite à une longue maladie. Le défunt a été admis il y a une semaine à l’hôpital d’Oran pour suivre des soins et a finalement rendu l'âme. Le corps du regretté Abdelkader Soumer a été inhumé samedi après-midi au cimetière d'Ain El Beida d’Oran en présence de membres de la famille révolutionnaire. Le défunt a toujours milité au côté des grands Moudjahidines et révolutionnaires de la région ouest du pays. Né en 1939 à Béchar, Soumer Abdelkader a rejoint les rangs de l’ALN en 1957 à la zone 8 de la wilaya V historique sur les frontières sud-ouest du pays et a pris part à plusieurs opérations militaires. Après l’indépendance, il a été cadre à la Sonatrach direction régionale ouest de la RTO et fut désigné membre du Conseil de la nation parmi le tiers présidentiel. L'ensemble des Moudjahidines de la wilaya d'Oran sous la conduite du moudjahidine et condamné à mort Kaddour Nair lui ont rendu un dernier hommage en guise de reconnaissance à son engagement de militant pour le pays.