ORAN : De nouvelles dispositions dans la campagne de vaccination

Pour éviter les rassemblements dans les établissements hospitaliers d'Oran la direction de la santé et de la population de la wilaya d’Oran a décidé de mettre en œuvre de nouvelles dispositions en ce qui concerne l’activité de vaccination, afin d'éviter les rassemblements dans les établissements publics de santé de proximité (EPSP), a-t-on appris du chargé de la communication de la direction de la santé et de la population de la wilaya d'Oran. Ainsi, toutes les vaccinations pouvant être reportées le seront, et les EPSP ne prendront que les vaccinations urgentes, a expliqué Dr Youcef Boukhari. “Certains vaccins peuvent être reportés plusieurs semaines sans danger pour l’enfant”, a-t-il noté. S’agissant des premiers vaccins, Dr Boukhari a rappelé qu’ils sont assurés dans les maternités à la naissance du bébé. Une autre organisation sera mise en place au fur à mesure, selon l’évolution de la situation s’agissant la propagation, ou non, de l’épidémie du Covid-19 à l’échelle nationale, a-t-il encore précisé.