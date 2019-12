ORAN : Campagne de sensibilisation sur la préservation de l'eau

Une campagne de sensibilisation sur l’eau a été organisée cette semaine par l'Agence du bassin hydrographique de l'Oranie - Chott Chergui (ABH-OCC), sous l'égide de l'ANGIRE, au profit des élèves de l'école primaire ‘’Commandant Medjdoub’’ du centre-ville d'Oran. Cette initiative vise à faire participer les enfants à travers ce module éducatif dans la gestion de l'eau. L'ANGIRE, à travers ces initiatives, contribue à l'évolution des consciences et des comportements vis-à-vis de la protection de l'eau et privilégie un mode d'enseignement actif basé sur la pédagogie et l'échange. La campagne de sensibilisation s'assigne comme objectif d'inculquer aux nouvelles générations l'abandon des mauvais comportements dans la consommation et l'utilisation de l'eau. Des cadres et chargés de l'information au niveau de l'ABH ont animé un cours de sensibilisation et de conseils sur les voies de préservation de l'eau. Il a été également procédé à la distribution de dépliants et à l'animation de débats pour éveiller la conscience des élèves sur la lutte contre le gaspillage de l'eau. Cette sensibilisation vise également à faire prendre conscience aux usagers des risques sur la qualité de l'eau liés aux piquages illicites ainsi que sur la nécessité d'un nettoyage régulier des citernes et bâches d'eau en domaine privé pour éviter la détérioration de la qualité d'eau. Pour rappel, l'Agence du bassin hydrographique Oranie - Chott Chergui assure la gestion de neuf (09) wilayas, outre Oran, Mostaganem, Mascara, Aïn Témouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Tlemcen, Naâma, Saïda et El Bayadh.