ORAN : Campagne de sensibilisation et de don de sang

Cette opération, qui s’étalera sur deux jours, vise à sensibiliser davantage la société civile sur la nécessité des dons réguliers et volontaires de sang et à "recruter" de nouveaux donneurs en particulier les jeunes, selon les organisateurs. Dans une déclaration à la presse, Mme Heniene Fatima présidente de l'association El Izza wa El Karama, a expliqué que cette opération "entre dans le cadre des initiatives menées par les associations caritatives pour la promotion de la culture de la collecte du sang et ce, dans le cadre de la solidarité avec les malades». M. Nacer Benchiha a indiqué que "ce genre d’initiative contribuera à sauver des vies et à intensifier la solidarité avec les malades notamment en été où les réserves de sang connaissent une baisse sensible", tout en exprimant son souhait de mobiliser un maximum de volontaires. La société civile est appelée à se mobiliser pour réaliser l`objectif d`autosuffisance du don de sang afin d`assurer un approvisionnement national en sang et en produits sanguins, a-t-il déclaré, cette opération de collecte de sang a été une réussite totale en faveur des malades de l'hôpital Docteur Benzerdjeb du CHU d'Oran. Selon la même source, 69% des dons sont issus de donneurs bénévoles dont 24% réguliers et 45% occasionnels, cependant 31% des dons proviennent encore de donneurs de compensation.