ORAN : Campagne collecte de sang pour les enfants cancéreux

La campagne de don de sang, organisée, hier par les membres de la Confédération Nationale de citoyen de la wilaya d'Oran au niveau de la grande place du Tahtaha du quartier populaire de Médina Jeddida a enregistré une forte affluence de citoyens a-t-on constaté. Placée sous le slogan "sauver une vie, c’est notre préoccupation", cette opération de collecte organisée en collaboration avec le Centre de transfusion sanguine (CTS) du centre hospitalo-universitaire (CHUO) de Benzerdjeb d'Oran sous la couverture du docteur Benkoula et ses membres de la commission médicale en compagnie des scouts musulmans d’Oran, s’est déroulée dans une ambiance imprégnée du sens de la solidarité, exprimée par les nombreux volontaires. Plusieurs éléments des différents membres de la confédération et de la société civile, qui ont participé à cette opération, ont témoigné de leur satisfaction de pouvoir contribuer à sauver une vie, en donnant un peu de leur sang, en plus du fait de veiller quotidiennement à la sécurité des personnes et de leurs biens afin de leur garantir un climat de quiétude. Cette initiative humanitaire qui reflète l’esprit de solidarité chez les membres de la confédération nationale de citoyen est aussi organisée pour récolter le maximum de poches de sang pour le besoin des enfants cancéreux des deux hôpitaux de Canastel et de Ain Beida .Et en dernier lieu, les membres de la confédération nationale de citoyen et à leur tête le président Salah en compagnie de son adjoint Charchar et du responsable des scouts de la wilaya d'Oran remercient l'ensemble des citoyens donneurs de sang qui ont contribué dans cette action de solidarité de récolte de sang destinés pour la prise en charge des besoins des deux hôpitaux des enfants cancéreux de Canastel et de Haï Ain Beida.