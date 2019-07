ORAN : Bounedjah et Belaili honorés par le wali et la population oranaise

Le wali d'Oran, M. Mouloud Chérifi, a honoré les deux joueurs internationaux à la salle de la résidence El Bahia en présence des associations sportives de la wilaya d'Oran. La population oranaise a vécu hier l'invitation des deux joueurs internationaux oranais Baghdad Bounedjah et Youcef Belaili. Le rendez vous est donné, pour, à partir de 16h00 à la promenade Ibn Badis sur la frange maritime. A partir d’hier soir, les préparatifs ont été lancés, et ce matin même les agents de la commune d’Oran préparaient l’esplanade pour accueillir, les champions et les oranais qui auront ainsi l’occasion de les saluer et même de prendre des photos avec eux. Baghdad Bounedjah est, l’idole, des jeunes oranais et des algériens, lui l’enfant du quartier de Mimosa à Oran, le joueur qui a fait pleurer des millions d’Algériens, avec ses larmes lorsqu’il a raté le pénalty, face à l’équipe de la côte d’Ivoire, en quart de finale de la coupe d’Afrique des nations, ce même joueur, qui a fait pleurer de joie les algériens en marquant le spectaculaire, but et l’unique but de la finale de la CAN 2019. Quant à Youcef Belaili, il est aussi natif d’Oran. Il est l'auteur de 02 buts lors de la CAN 2019, l’un, face au Sénégal et l’autre face à la Guinée suite à un, une-deux, avec Baghdad Bounedjah. Il faut dire qu’une complicité lie, ces deux joueurs de l’équipe nationale, ces deux oranais, qui ont mis à mal la sécurité du stade « El KAHIRA », en tentant d’approcher le trophée « la kahloucha » des supporters algériens.