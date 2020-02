ORAN : Arrestation du maire de Mers El-Kebir

L'actuel P/APC de Mers El Kebir, le sieur Rahmani Said du parti majoritaire du FLN a été condamné la semaine dernière par le tribunal de la cité Djamel, à 03 années de prison ferme assortis d’une amende de 50 millions pour les délits de son implication dans un réseau national de trafic de véhicules. Ce dernier n’ayant pas du tout été étonné par cette condamnation est resté toujours en poste grâce au soutien de quelques responsables indélicats de la wilaya d'Oran, pour ne pas les citer tous ,du fait qu'il recevait dans son bureau au quotidien l'actuel agent du protocole du wali d'Oran qui l'informait de tous les renseignements nécessaires pour sauvegarder son fauteuil de maire. Jusqu'à hier soir , il a été arrêté par les éléments de la police judiciaire de la sûreté de la wilaya d'Oran sur ordre du procureur de la République prés le tribunal de Oued Souf selon les informations de son entourage qui nous ont indiqués qu'un mandat d'arrêt a été lancé contre lui pour avoir été impliqué dans un réseau national de trafic de véhicules touristiques Taiwan, mais aussi pour les falsifications et faux et usages de faux des cartes grises. Selon les informations recueillies auprès de nos mêmes interlocuteurs ,il devrait être reconduit devant le procureur près du tribunal de la daïra de Oued Souf pour les chefs d'inculpation d'association de malfaiteurs et complicité dans un réseau national spécialisé dans les falsifications des cartes grises et de faux et usage de faux.