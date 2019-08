ORAN : Arrestation du frère d’Abdelghani Hamel

Le frère de l’ancien directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, a été arrêté jeudi à Oran. Retraité de l’Armée nationale populaire et âgé de 64 ans, Yamani Hamel a été arrêté suite à son implication dans des affaires de trafic du foncier à Bir el Jir et Essania dans la wilaya d’Oran, selon la chaîne Ennahar-TV. Pour rappel, Abdelghani Hamel a été placé en détention provisoire avec cinq (5) membres de sa famille (l’épouse et quatre enfants, dix (10) fonctionnaires et un promoteur immobilier en raison de leur implication dans des affaires de saisie de grandes sommes d’argent de source suspecte, à l’intérieur d’un logement à Moretti dans la commune de Staoueli (Alger). Ils sont en outre accusés de crimes liés à l’enrichissement illicite avec augmentation substantielle du patrimoine, blanchiment d’argent et transfert de biens obtenus par des faits de corruption à l’effet d’en dissimuler la source illicite dans le cadre d’un groupe criminel, incitation d’agents publics à exploiter leur influence effective et supposée dans le but de bénéficier d’indus privilèges.